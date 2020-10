Legge elettorale: Fratoianni (Leu), Zingaretti ha strana idea di condivisione proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "ha davvero una strana idea della condivisione delle proposte politiche, anche perché sa benissimo che l'accordo sulla soglia al 5 per cento nella futura legge elettorale è stato fatto senza il nostro accordo e anzi contro di noi". Lo afferma in una nota il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Se l'attuale segretario del Pd - conclude l'esponente di Liberi e uguali - pensa che l'unico punto di vista accettabile e non discutibile sia il suo, la discussione comincia assai male".(Com)