Imprese: Consap approva bilancio 2019, utile in aumento del 4 per cento

- L'assemblea degli azionisti di Consap ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di 3,1 milioni di euro con un incremento di quattro punti percentuali rispetto all'esercizio precedente. Stando al relativo comunicato stampa, il Total shareholder return (indice che sintetizza il ritorno complessiva per il singolo azionista) del triennio si è attestato a 12 milioni di euro (6,4 milioni di dividendi versati al Mef e 5, di incremento del patrimonio netto): oltre due volte il capitale sociale di Consap e circa il 10 per cento dei mezzi propri. Nella nota viene sottolineato come il Piano di crescita di efficienza avviato nel 2016 abbia prodotto una riduzione dei costi di struttura e del personale rispettivamente pari a otto e quattro punti percentuali. Il Piano ha poi consentito economie di gestione pari a circa un milione di euro nel 2019, e permetterà un beneficio annuo a regime (2021) stimato a 1,5 milioni favorendo al contempo il processo di dematerializzazione, che ha raggiunto un tasso pari al 70 per cento. (segue) (Com)