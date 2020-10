Imprese: Consap approva bilancio 2019, utile in aumento del 4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In miglioramento il rapporto tra risorse impiegate e attività gestite (passate quest'ultime dalle 29 nel 2016 alle attuali 36) a fronte di una riduzione di organico dell'1,4 per cento ottenuta grazie alle specifiche politiche di efficientamento nonché allo sviluppo di una visione strategica Industry 4.0 basata su un approccio pervasivo volto all'innovazione. Nel corso del triennio, prosegue la nota, è stato poi realizzato (anche qui senza il sostegno di consulenze esterne) il progetto di risanamento del Fondo di garanzia per le vittime della strada che passa da un disavanzo economico complessivo del decorso triennio di 210 milioni di euro ad un sostanziale raggiungimento dell'equilibrio economico del 2019, nonostante la progressiva riduzione della contribuzione pubblica per effetto della contrazione del premio medio assicurativo Rc auto. Nel triennio in esame Consap ha "ampliato in modo significativo la propria mission attraverso l'espletamento di ulteriori e qualificati servizi funzionali al sistema economico finanziario". (Com)