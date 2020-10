Usa: diminuite le richieste di sussidio di disoccupazione nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti registra una diminuzione di 36 mila richieste rispetto alla settimana precedente, arrivando a 837 mila. Lo riporta il sito “The Hill”, secondo cui il dato, nonostante indichi una tendenza positiva, resta al livello più alto mai raggiunto prima della pandemia. Il mercato statunitense ha perso circa 22 milioni di posti di lavoro durante la pandemia. Per far fronte all’emergenza, lo scorso 28 settembre, la maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti del Congresso federale Usa ha presentato un pacchetto di misure economiche straordinarie per 436 milioni di dollari. Proposta che costituisce un tentativo di raggiungere un compromesso con l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. Il pacchetto prevede fondi che ripristinerebbero fino a gennaio il contribuito di 600 dollari, interrotto dal mese di luglio, per i cittadini richiedenti.(Nys)