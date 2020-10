Riforme: Crippa (M5s), serve condivisione, italiani hanno tracciato linea da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito positivo del referendum ha dimostrato che "proporre ai cittadini riforme costituzionali precise e puntali è la scelta giusta per il Paese". Lo afferma, in una nota, Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. "A differenza di quanto accaduto in passato, quando nel 2016 e nel 2006 altre forze politiche tentarono di stravolgere la Costituzione con riforme monstre - sottolinea -, la soluzione adottata per la riduzione del numero dei parlamentari ha consentito ai cittadini di formarsi una opinione chiara e di votare con maggiore consapevolezza. Gli italiani hanno tracciato la linea da seguire e, se davvero vogliamo proseguire sulla via delle riforme, dobbiamo seguirla, discutendo insieme su temi e obiettivi. Per dare ulteriore impulso alle riforme costituzionali non servono annunci di parte, occorre confronto e condivisione". (Com)