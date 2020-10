Polonia-Repubblica Ceca: ministri Esteri, sostegno a Bielorussia è una priorità per l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno alla società civile della Bielorussia dev'essere una priorità per la politica estera dell'Unione europea. Lo hanno dichiarato i ministri degli Esteri di Repubblica Ceca e Polonia, Tomas Petricek e Zbigniew Rau. Quest'ultimo è stato oggi in visita a Praga, come riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Entrambi vogliono fare pressione sui colleghi europei in tal senso e ricordano che Praga e Varsavia hanno già avuto esperienza dell'anelito democratico presente in Bielorussia. "Entrambi i nostri paesi hanno un'esperienza storica alle spalle che ricordiamo alla luce di quanto sta accadendo in Bielorussia", ha detto Petricek. Rau spera che il pacchetto economico di sostegno alla Bielorussia immaginato dal governo polacco possa trovare appoggio al vertice europeo in corso a Bruxelles. (Vap)