Camorra: minacce, danneggiamenti e lesioni in carcere ad Opera (Mi), Michele Zagaria condannato a 3 anni e 9 mesi

- È stato condannato a 3 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione il capo del clan di camorra dei Casalesi, Michele Zagaria, 58 anni, imputato per 11 episodi, tutti aggravati dal metodo di stampo mafioso, per lesioni, danneggiamenti, minacce, violenze e resistenze a pubblico ufficiale commessi nel maggio 2018 mentre era detenuto nel carcere di Opera (Mi). Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Milano che non hanno accolto la pena di 8 anni e 6 mesi richiesta dalla Procura di Milano. Il collegio, presieduto da Anna Maria Gerli, ha condannato Zagaria, che ha assistito all'udienza in video-collegamento dal carcere di Tolmezzo (Ud), per 10 capi d'imputazione, riconoscendo l'aggravante del 416 bis solo in sei casi, e lo ha invece assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un agente della Polizia penitenziaria con la formula del "fatto non sussiste". Tra i reati contestati dal pm della Dda, Stefano Ammendola, c'erano le minacce fatte dal boss di Camorra nei confronti del direttore di Opera, Silvio Di Gregorio. "Il direttore lo paragono a una busta di immondizia e io l'immondizia la butto fuori", aveva detto Zagaria il 10 maggio 2018 lamentatosi, a sua detta, di aver subito un danno ingiusto. Il capo clan, difeso dai legali Paolo Di Furia e Piera Farina, arrestato nel 2011 dopo 15 anni di latitanza, sta scontando in via definitiva una condanna a 14 anni per associazione a delinquere di stampo camorristico e un ergastolo per un omicidio e reati di possesso di armi ad esso connesso. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. (Rem)