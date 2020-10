Alitalia: Carrara (FI), governo affossa compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le compagnie concorrenti ripartono, pur tra mille problemi, mentre Alitalia rimane al palo per la diatriba nel governo sulle nomine nel cda. Era il 15 settembre quando il ministro Patuanelli disse che sarebbero partiti con la newco mentre al momento tutto rimane fermo anzi peggiora". Lo afferma in una nota Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia. "Alitalia, dopo aver ridotto il numero degli aerei, ha interrotto anche i voli da Malpensa, sta prorogando la cassa integrazione a 6800 dipendenti almeno fino a marzo e ha una perdita operativa che si appesantisce ogni mese - aggiunge -. Non c'è piano industriale ma solo il continuo esborso di soldi dei cittadini che proseguirà per anni. Un governo serio dovrebbe intervenire subito e non bloccare la firma di un decreto interministeriale per mere pretese di potere". (Com)