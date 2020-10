Speciale scuola: Conte, parte cospicua Recovery Fund per istruzione e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una parte cospicua del Recovery Fund sarà investito per la scuola, l'università e la ricerca". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della visita all'istituto Francesco Giosué di San Felice al Cancello (Caserta). Compresi nel riparto delle risorse anche gli asili nido e tutta la filiera dedicata all'istruzione dei giovani. Per il premier si tratta di un investimento strategico per trattenere i giovani cervelli in Italia. (Ren)