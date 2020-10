Energia: Pouyanné (Total), progetto Gnl in Mozambico prosegue nonostante presenza dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del gruppo petrolifero francese Total, Patrick Pouyanné, ha dichiarato che il progetto sul gas naturale liquefatto (Gnl) in Mozambico procede nonostante la presenza dello Stato islamico (Is) nel Paese. "La situazione è seria, penso che le potenze occidentali si rendano conto che si sta installando un'enclave guidata dallo Stato islamico all'interno del Mozambico", ha detto il dirigente, spiegando che la questione pone un "problema di stabilità dell'Africa dell'est". Il progetto di Total "è importante per il Paese. E abbiamo (già) realizzato i lavori, abbiamo fatto tutto lo sterro, la pista d'atterraggio, la gettata", ha spiegato Pouyanné, secondo il quale la situazione deve tornare "sotto controllo, non solamente per Total". A luglio Total ha annunciato la firma dell'accordo di finanziamento esterno del progetto "Mozambique Lng", per un valore di 13 miliardi di euro. (Frp)