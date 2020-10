Ambiente: Di Marco (M5S), nuova legge sul Parco sud Milano deve essere il più possibile condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia è stato presentato il Progetto di Legge depositato da Fratedlli d'Italia relativo alle modifiche al Parco Sud Milano. La proposta vuole modificare la governance dell'ente. Lo comunica in una Nota Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S auspicando che "la proposta valorizzi il ruolo delle associazioni del territorio che animano il Parco agricolo sud Milano. Proprio per questo abbiamo chiesto che venga avviato un ciclo di audizioni con tutte le realtà coinvolte, il dibattito deve essere ampio e aperto". "In generale - prosegue Di Marco - guardiamo con interesse ogni progetto che rende più efficiente la gestione del polmone verde nell'interesse di chi lo vive. Siamo quindi aperti alla discussione, ma non accetteremo il metodo già usato a maggio, quando, con un vero e proprio blitz, sono stati modificati gran parte degli articoli del progetto di legge presentato oggi. Per il M5S la nuova legge sul Parco sud Milano deve essere il più possibile condivisa".(Com)