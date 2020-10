Aspi: De Micheli, revoca più probabile? Credo di sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la revoca della concessione ad Aspi "è più probabile". "Credo di sì" ha detto rispondendo al giornalista che chiedeva se la revoca fosse più probabile dopo lo stallo in cui si trova la trattativa su Autostrade. "Aspi e Atlantia hanno inviato due lettere che complessivamente determinano un non rispetto degli impegni che si erano assunti. Quindi nella valutazione negativa che abbiamo fatto delle lettere si è generato uno stallo sul quale riferiremo in uno dei prossimi Cdm", ha aggiunto De Micheli.(Rin)