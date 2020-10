© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di rilancio non "significa esautoramento", perché "abbiamo bisogno di una forte partnership con altri soggetti come Regioni, Comuni ed Enti locali". Lo ha precisato il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in audizione presso le commissioni riunite Politiche Ue e Bilancio del Senato sulla proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Pnrr). (Rin)