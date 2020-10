Roma: sindacati, congratulazioni a Tagliavanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lorenzo Tagliavanti "le più sincere congratulazioni per la sua rielezione alla guida della Camera di Commercio di Roma e provincia". Così, in una nota, le segreterie della Cgil di Roma e del Lazio, della Cisl di Roma Capitale Rieti e della Uil del Lazio. "Una riconferma - aggiungono i sindacati - che va a premiare la sua professionalità e il suo impegno, portato avanti con invariati energia e rigore anche nella fase delicata che abbiamo vissuto e che, purtroppo, stiamo ancora vivendo. A Lorenzo, tanti auguri di buon lavoro". (Com)