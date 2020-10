Viabilità: Terzi, da Regione Lombardia 1,8 milioni per realizzare variante Calusco d'Adda (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ha effettuato un sopralluogo oggi a Calusco d'Adda (Bg) insieme all'amministrazione comunale per fare il punto sulla Variante Sud di Calusco, opera finanziata da Regione Lombardia attraverso il Piano Lombardia con 1,8 milioni di euro. "Lo stanziamento di Regione Lombardia - spiega l'assessore - ammonta a 1,8 milioni di euro sui 5 milioni complessivi per il secondo lotto ed è decisivo per assicurare la copertura finanziaria dell'opera. In questo modo l'Amministrazione comunale potrà avviare la gara d'appalto entro fine 2020 e il cantiere nel 2021, realizzando un'infrastruttura fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini: il centro abitato sarà sgravato dal traffico, con conseguente miglioramento della vivibilità, benefici per la sicurezza stradale e riduzione delle emissioni inquinanti". (segue) (Com)