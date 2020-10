Viabilità: Terzi, da Regione Lombardia 1,8 milioni per realizzare variante Calusco d'Adda (Bg) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al contributo di Regione Lombardia - aggiunge il sindaco di Calusco Michele Pellegrini - abbiamo la possibilità di concretizzare un'opera che cambierà in meglio l'assetto urbanistico di Calusco d'Adda, spostando definitivamente il traffico dall'asse centrale del paese e consentendo dunque di progettare la riqualificazione di via Marconi, da trasformare in viale urbano con annessa pista ciclopedonale. È poi in programma la realizzazione di un parco urbano tra le scuole elementari e medie, in modo da rendere più vivibile il contesto per i nostri bambini e ragazzi". La Variante Sud di Calusco sarà lunga complessivamente 2,4 chilometri suddivisi in due lotti: il tracciato si innesterà sulla via Marconi SP166 ad est dell'abitato di Calusco per collegarsi con la strada provinciale Rivierasca SP170, attraverso uno svincolo immediatamente a sud del sovrappasso ferroviario. Il secondo lotto prevede un tratto di 200 metri tra interramento della carreggiata e galleria, mentre il primo lotto è in via di realizzazione e sarà attivato nelle prossime settimane. (Com)