Sud: Catalfo, con fiscalità vantaggio riparte tutto il Paese

- "Da oggi scatta la fiscalità di vantaggio per le aziende del Mezzogiorno, introdotta dal governo con il decreto Agosto. Grazie a questa misura, nata con il contributo del ministero del Lavoro, le imprese del Sud potranno beneficiare di una riduzione del costo del lavoro del 30 per cento per tutti i loro dipendenti e per i nuovi assunti". Lo ha scritto su Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. "Con questo provvedimento - ha sottolineato - prende corpo un altro tassello importante per la riduzione del divario storico fra Nord e Sud Italia, presupposto essenziale per la ripartenza di tutto il Paese. Un tassello che si inserisce nel più ampio mosaico di investimenti fondamentali per il rilancio dell’occupazione (con particolare attenzione all’inserimento lavorativo delle donne e dei giovani) che sto predisponendo in vista del Recovery plan. Rafforzare il nostro Mezzogiorno significa ridare slancio all’Italia intera". (Rin)