Bologna: ubriachi al volante, otto automobilisti denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando provinciale di Bologna hanno denunciato otto automobilisti, di cui la metà, ritenuti responsabili di aver provocato incidenti stradali a causa dello stato psicofisico compromesso dalle bevande alcoliche che avevano ingerito prima di mettersi al volante. E’ successo a Imola, Dozza, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Budrio e Bazzano dove i carabinieri competenti per territorio hanno denunciato otto italiani, di età compresa tra 20 e i 74 anni, per guida sotto l’influenza dell’alcol. Quattro denunce sono scaturite dall’esito delle analisi del sangue cui gli automobilisti erano stati sottoposti presso le strutture sanitarie di zona, subito dopo gli incidenti stradali, fortunatamente non gravi, che erano stati rilevati dai militari dell’Arma. Gli altri automobilisti sono stati denunciati durante i consueti controlli del territorio. (Ren)