Abruzzo: nuova legge urbanistica, per centrosinistra restano ombre su legittimità, cubature e controlli (2)

"Era una norma inutile, peraltro, perché parametrata al dato temporale del 31 ottobre (previsto dal decreto rilancio). Idem per l'articolo 15, che perde il comma 5 che consentiva la possibilità di destinare immobili pubblici a usi non consentiti dalla legge e per un termine di due anni, rimettendo ai Comuni, dopo i due anni, la possibilità di stabilizzare la nuova destinazione. Resta la possibilità di fare usi diversi di immobili pubblici e privati, con tutto quello che produrrà in termine di rumore e inquinamento, ma solo per due anni. È passato il nostro emendamento che esclude dalle procedure di variante la retrocessione delle aree edificabili ad agricole e a verde privato. Una buona notizia - continuano i consiglieri - per tante famiglie che non dovranno pagare più l'imu su terreni su cui non avevano intenzione di edificare, per tanti piccoli Comuni per i quali si semplificano le procedure e anche per l'ambiente, visto che si persegue nel limitare il consumo di suolo. Sono e resto contrariato all'articolo con cui si stabiliscono premialità di cubature fino al 65 per cento gli edifici residenziali, nei casi di demolizione e ricostruzione, modificando l'articolo 3 del decreto sviluppo regionale: in un momento in cui con il superbonus 110 per cento c'è la possibilità di buttare a terra un intero edificio e di ricostruirlo praticamente gratis migliorandone la classe energetica e quella sismica, è eccessiva una nuova cubatura del 15 per cento, legata proprio al superamento della Classe Energetica A".