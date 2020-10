Abruzzo: nuova legge urbanistica, per centrosinistra restano ombre su legittimità, cubature e controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incremento - spiegano - che si aggiunge al 50 per cento già previsto del decreto sviluppo, portando così al 65 per cento la possibilità di aumento delle cubature"."Sarebbe stato interessante dare la possibilità ai Comuni di recepire in parte le norme contenute in questa nuova legge o di diversificarne l'applicazione sui territori, come chiedeva la consigliera Stella – concludono i consiglieri - sarebbe stata una buona mediazione, purtroppo non accolta per la necessità di votaresubito un testo che non abbiamo ancora capito a chi o a cosa gioverà: visto che non è stato preso un impegno a costruire con Inu, categorie e territori un testo unico di vera riforma che non faccia propaganda, ma snellisca e semplifichi davvero il settore e che tenga conto di com'è cambiato l'Abruzzo in questi 37 anni, che sia snello e flessibile che consideri tali e tante diversità che abbiamo a livello urbanistico". (Gru)