Pomezia: sindaco, arriva la fibra ottica nelle case e nelle imprese di via Campobello

- Proseguono i lavori di scavo a opera di open fiber, che sta realizzando a Pomezia una rete di ultima generazione per garantire una connettività ultra veloce. "Al momento - si legge in una nota - i lavori si stanno concentrando su via Campobello dove, completata la connessione per circa 20mila unità immobiliari ad uso abitazioni civili, si sta integrando il cablaggio con l’area industriale limitrofa, prevedendo il collegamento di circa 1.100 unità immobiliari ad uso commerciale. Al termine dei suddetti interventi, si proseguirà con i lavori di rifacimento del manto stradale". "Dotare Pomezia di una connettività ultra veloce, sicura e affidabile vuol dire migliorare le condizioni di chi vive e lavora nella nostra Città – ha spiegato l’assessore Federica Castagnacci –. L’intervento di Open Fiber su via Campobello inizialmente doveva riguardare soltanto le unità immobiliari ad uso abitazioni civili, ma poi siamo riusciti a far integrare nel progetto anche le unità immobiliari ad uso commerciale portando la fibra per le tante aziende della zona. I lavori dureranno circa 3 settimane, al termine dei quali procederemo con il rifacimento del manto stradale, come da cronoprogramma". "Vogliamo rendere la nostra Città moderna ed efficiente – ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà –. Tante aziende di via Campobello ci avevano chiesto di poter usufruire dei benefici della banda ultralarga e siamo felici che alla fine Open Fiber abbia accolto le richieste. Un Intervento importante che, nonostante un breve ritardo sulla tabella di marcia dei lavori stradali, permetterà sia alle abitazioni che alle ditte di essere pronte per la connessione del futuro".(Com)