Ungheria: premier Orban vuole reintrodurre 13ma mensilità per le pensioni nonostante pandemia

- L'Ungheria reintrodurrà la 13ma mensilità per le pensioni all'inizio del prossimo anno. Lo ha dichiarato in un video pubblicato oggi su Facebook il primo ministro ungherese, Viktor Orban. "Inizieremo a reintegrare la 13ma nel sistema pensionistico all'inizio del 2021, indipendentemente dalla pandemia", ha precisato. Il capo del governo ha messo in guardia i più anziani a proposito dei prossimi mesi perché "gli elettori hanno scelto di non fermare il paese in autunno e mantenere operativi istituzioni, scuole, luoghi di lavoro, impianti sportivi, teatri". (Vap)