Cremona: la città riparte dalla festa del Torrone, riconoscimenti a protagonisti battaglia al Covid (2)

- Durante la conferenza stampa - fa sapere una nota di Regione Lombardia - sono state presentati i principali eventi che si terranno nei tre giorni della rassegna. A cominciare dal "Premio Torrone d'Oro", che sarà assegnato a Sasha Achilli, filmmaker che ha realizzato un docufilm sull'emergenza Coronavirus all'ospedale di Cremona; Lena Yokoyama, la violinista che suonò sul tetto dell'ospedale di Cremona durante il lockdown; Elena Pagliarini, l'infermiera dell'Asst di Cremona, protagonista dello "scatto rubato" durante un estenuante turno di lavoro durante i mesi più drammatici della pandemia; Francesca Mangiatordi, medico di pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Cremona, che scattò la foto divenuta simbolo del Coronavirus. E ancora: il premio Bontà andrà allo pneumologo cremonese Giancarlo Bosio, sempre in prima linea contro il Covid-19, che ha dedicato gli ultimi mesi della sua vita professionale, prima della pensione, a salvare vite umane. Non mancheranno, infine, le consuete degustazioni, particolarmente apprezzate dal pubblico, e le sfide gastronomiche con la partecipazione di chef rinomati. (com)