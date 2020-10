Aborto: Meli-Russo (verdi), soddisfatte per apertura istruttoria garante privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con soddisfazione che apprendiamo dell'apertura di un'istruttoria da parte del Garante per la protezione dei dati personali, come da noi richiesto ieri, circa la vicenda della signora Loi, vittima a sua insaputa di una grave violazione della sua dignità e dei suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali". Così, in una nota, le co-portavoce dei Verdi di Roma e del Lazio Silvana Meli e Laura Russo. "L'interruzione volontaria di gravidanza è e deve rimanere un fatto riservato e intimo ma anche un diritto inalienabile di ogni donna, senza che per questo debba essere sottoposta a umiliazioni, silenzi e disprezzo da parte della società".(Com)