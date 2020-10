Roma: presidente Municipio I, bene conferma di Tagliavanti alla guida di Cciaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Lorenzo Tagliavanti per la sua rielezione alla guida della Camera di Commercio, industria e artigianato di Roma e Provincia, veramente un'ottima notizia". Così in una nota la presidente del Municipio Roma I centro, Sabrina Alfonsi. "A lui tutta la mia stima e i migliori auguri, nella certezza che saprà portare avanti l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi nel suo ruolo, che assume una rilevanza fondamentale in una fase così delicata per il mondo del commercio e dell'impresa a Roma", conclude la nota.(Com)