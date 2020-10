Italia-Ucraina: Corte Milano, perito deve tradurre intercettazione chiave in processo caso Rocchelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devono essere "trascritti integralmente" i dialoghi in ucraino intercettati in carcere tra Vitaly Markiv e un'altra persona. È quanto ha disposto la Corte di Assise d'Appello di Milano nell'udienza odierna del processo sull'uccisione di Andrea Rocchelli, il fotoreporter morto per i colpi di mortaio nel maggio del 2014 nella regione Donbass, in Ucraina. Nel processo è stato acquisito come prova il brogliaccio trascritto dalla polizia giudiziaria (ma non dal perito) con una frase nota ma finora non nel fascicolo, pronunciata dall'imputato, Vitaly Markiv: "Nel 2014 abbiamo fottuto un reporter, ma lui era...". Per questo motivo la Corte ha accolto la richiesta delle difese di tradurre nuovamente l'audio originale della conversazione. Intanto, la Corte ha riferito di aver ricevuto nella serata di ieri "in modo un po' irrituale" una email dal ministero della Giustizia ucraino con cui, per questioni di giurisdizione, viene spiegato che Markiv è cittadino ucraino e quindi non imputabile in Italia. Tuttavia, l'imputato possiede anche la cittadinanza italiana. Le prossime udienze sono state convocate per il 15 e il 20 ottobre. (Rem)