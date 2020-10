Speciale scuola: Azzolina, punto riferimento, garantisce futuro a ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancor di più in territori come questo la scuola è un punto di riferimento per la comunità, perché può garantire un futuro ai ragazzi. Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione" ha detto citando Victor Hugo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. La titolare della Scuola ha visitato con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte la scuola "Francesco Gesue" di San Felice a Cancello in provincia di Caserta. (Rin)