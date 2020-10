Speciale scuola: Nord Macedonia, prende oggi il via il nuovo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via il nuovo anno scolastico in Macedonia del Nord. Secondo quanto precisa una nota del governo macedone, le lezioni prevedono una didattica mista sul territorio nazionale. Per 600 istituti scolastici è prevista la didattica in presenza, mentre per altri istituti è previsto l'insegnamento attraverso una piattaforma online. E' garantita infine la trasmissione di lezioni in lingua macedone e in albanese sui canali dell'emittente pubblica radiotelevisiva. Per quanto riguarda le scuole dove l'insegnamento è in presenza, il ministero dell'Istruzione e della scienza esorta presidi, insegnanti, genitori e studenti ad aderire alle misure previste contro la diffusione del Covid 19. Il governo della Macedonia del Nord ha messo a punto nelle scorse settimane delle modifiche alla legge sull'Istruzione. Le modifiche prevedono la possibilità per l'esecutivo di stabilire l'inizio o la fine dell'anno scolastico in tempi differenti per gli istituti della scuola primaria e secondaria a seconda delle esigenze dettate da "circostanze straordinarie". Fra le circostanze straordinarie è prevista la diffusione di un'epidemia oltre che disastri naturali come incendi o alluvioni. (Seb)