Speciale scuola: Azzolina, fiduciosa protocolli saranno rispettati da tutte le Regioni

- In merito alle osservazioni fatte ieri dai presidi, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha detto di essere "fiduciosa che i protocolli che abbiamo condiviso in questi mesi saranno rispettati in maniera omogenea in tutte le Regioni". La titolare della Scuola lo ha detto dopo aver visitato con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la scuola "Francesco Gesue" di San Felice a Cancello in provincia di Caserta. (Rin)