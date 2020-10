© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vi dico quello che fanno gli imprenditori per le scuole, noi ci dobbiamo occupare della carta igienica delle scuole perché lo stato si occupa di altre cose come banchi a rotelle”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all'assemblea annuale di Ucimu, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, in corso a Villa Torretta a Sesto San Giovanni. (Res)