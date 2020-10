Brexit, la Commissione Ue invia una lettera di diffida a Londra, si complica lo scenario negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha risposto alla decisione del Regno Unito di violare formalmente gli accordi già in vigore per l’uscita dall’Ue, il cosiddetto “Withdrawal Agreement”. Questa mattina, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’invio di una lettera di diffida alle autorità britanniche, con cui viene avviata una procedura d’infrazione contro Londra. Questo segna una svolta, l’ennesima, nei rapporti fra Ue e Regno Unito, ancora impegnati per trovare un accordo negoziale sulla Brexit, a due settimane ormai dal 15 ottobre, la data fissata dal premier britannico Boris Johnson per raggiungere un’intesa. Come ha ricordato von der Leyen, la Commissione già in precedenza aveva chiesto “agli amici britannici” di rimuovere le parti problematiche della legge sul mercato interno entro la fine di settembre", un passo richiesto da Bruxelles per ricostruire la fiducia nel rapporto con Londra. "Se adottata per come è" la legge "sarà in piena contraddizione con il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord", ha detto von der Leyen. "La deadline è scaduta ieri" e "le parti controverse non sono state rimosse". Per questo, "stamattina la Commissione ha deciso di inviare una lettera formale al governo britannico" di costituzione di messa in mora. "Questo è il primo passo nella procedura di infrazione", ha aggiunto von der Leyen. "La lettera invita il governo di Londra a inviare le sue osservazioni entro un mese", ha spiegato von der Leyen. Una volta esaminate le osservazioni britanniche, o anche nel caso esse non dovessero pervenire, la Commissione potrà emettere un parere motivato. La presidente ha ricordato che "la Commissione continuerà a lavorare pienamente per l'attuazione dell'accordo di recesso".Le autorità di Bruxelles hanno quindi deciso, come prevedibile, di chiedere formalmente conto ai partner negoziali delle loro scelte, giudicate incompatibili con gli accordi stilati lo scorso anno dall’esecutivo dello stesso Johnson. Nel comunicato pubblicato stamane, la Commissione europea ricorda come l'articolo 5 dell'accordo di recesso stabilisca che entrambe le parti devono adottare tutte le misure appropriate per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti e che devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento di tali obiettivi. Si richiama inoltre all’obbligo di cooperare in buona fede: questo, secondo la Commissione, non è avvenuto allorquando il governo del Regno Unito, il 9 settembre scorso, ha presentato un disegno di legge sul mercato interno che, “se adottato, violerebbe in modo flagrante il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, in quanto consentirebbe alle autorità britanniche di ignorare l'effetto giuridico del Disposizioni sostanziali del protocollo ai sensi dell'accordo di recesso”.Da Bruxelles si sottolinea come gli stessi rappresentanti del governo britannico abbiano riconosciuto questa violazione: Downing Street avrebbe infatti ammesso che infrangendo l'accordo sarebbe stato possibile discostarsi in modo permanente dagli obblighi derivanti dal Protocollo. Per tutte queste ragioni, la Commissione Ue ritiene che Londra abbia violato i propri obblighi e di fatto ostacolato la futura attuazione dell’accordo di recesso. Bisogna anche tenere conto che allo stato attuale il Regno Unito può ancora essere sottoposto a procedure di infrazione e soprattutto si trova ancora sotto la giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione europea, fino al termine del periodo di transizione, che scadrà il 31 dicembre 2020. Una eventuale sentenza della Corte in favore di Bruxelles sarebbe formalmente vincolante per il Regno Unito a livello internazionale, ma al contempo la legislazione britannica in fase di approvazione dovrebbe bloccare l’impatto di qualsiasi misura stabilità dall’organo europeo a livello domestico, in un conflitto che chiaramente si protrarrebbe per lungo tempo e esacerberebbe la situazione già in corso. Del resto, allo stato attuale, difficilmente Bruxelles prenderebbe in considerazione l’idea di concludere un accordo commerciale con il Regno Unito mentre resta in vigore la legge sul mercato interno.Da Londra è finora arrivata la reazione di un portavoce dell’esecutivo. Downing Street "risponderà alla lettera della Commissione a tempo debito”. “Abbiamo spiegato chiaramente le nostre ragioni per introdurre le misure relative al protocollo nordirlandese. Dobbiamo creare una rete di sicurezza legale per proteggere l'integrità del mercato interno britannico, assicurare che il governo possa mantenere le proprie promesse relative all'Irlanda del Nord e mantenere la pace nella regione", ha detto il portavoce del governo. Il fatto stesso che non si sia scomodato alcuna figura di rilievo nell’esecutivo britannico per commentare la decisione di Bruxelles può dare un’idea di come Londra si approcci alla questione. In mattinata il ministro Michael Gove, incaricato da Johnson di seguire le trattative e pianificare un'eventuale uscita del Regno Unito senza accordo commerciale, ha indicato la distanza fra le due parti sul tema degli accordi statali come uno dei problemi principali nelle trattative con l’Ue. Gove ha tuttavia dato rassicurazioni in merito alla volontà di Londra di trovare un’intesa entro il 15 ottobre. Si tratta di uno scenario piuttosto complesso, vista la posizione oggettivamente ambigua delle autorità britanniche su diverse questioni, prima fra tutte il protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord.Proprio oggi von der Leyen ha avuto una “buona discussione” con il premier di Dublino, Micheal Martin, affrontando anche il tema dei negoziati sulla Brexit. "Condividiamo l'opinione che il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord sia essenziale per mantenere la pace e la stabilità nell'isola d'Irlanda e per proteggere l'integrità del mercato unico", ha scritto su Twitter la presidente. Nella discussione a distanza si è poi inserita la leader del partito indipendentista irlandese Sinn Féin, Mary Lou McDonald, dichiarando che Dublino non può fidarsi del comportamento "erratico" e "pericoloso" di Boris Johnson in tema di Brexit, e deve iniziare a fare pressioni su Downing Street per un referendum sulla riunificazione tra Repubblica di Irlanda e Irlanda del Nord. Secondo McDonald, Johnson avrebbe distrutto la propria credibilità di fatto smantellando l'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea firmato lo scorso anno e pertanto non può essere creduto quando dice di volere un accordo commerciale. Uno scenario referendario in Irlanda sarebbe un colpo piuttosto duro da gestire per Johnson e il suo governo, già alle prese con le richieste analoghe provenienti dalla premier scozzese Nicola Sturgeon. Anche nell'ipotesi piuttosto probabile che Londra neghi l'avallo a entrambe le consultazioni popolari, le tendenze autonomistiche nel Regno Unito avrebbero un impatto notevole sulla politica interna, sottraendo spazi di manovra all'esecutivo in una possibile fase critica di Brexit senza accordo. (Res)