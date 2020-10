Editoria: a Roma apre "Insieme", festival del libro che riunisce tre eventi letterari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre "Insieme: lettori, autori, editori", il nuovo festival del libro di Roma che riunisce tre tradizionali manifestazioni letterarie romane con l'obiettivo di promuovere la lettura. Oggi si è tenuto il taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, e del vicesindaco e assessore alla Cultura di Roma, Luca Bergamo. La manifestazione parte oggi e va avanti fino al 4 ottobre tra il parco archeologico del Colosseo e l'Auditorium parco della musica. Sono circa 170 gli editori che hanno aderito ed espongono la loro offerta in catalogo negli stand all'esterno delll'Auditorium. "In quest'anno così difficile, dove tutto è stato annullato e posticipato, le tre manifestazioni letterarie romane hanno invece avuto il coraggio di mettersi insieme e di organizzare un evento unico al mondo - ha sottolineato Daniele Pitteri, amministratore delegato di fondazione Musica per Roma che gestisce l'Auditorium -. Tanti incontri, ma anche tanto lavoro perché è una sperimentazione". (segue) (Rer)