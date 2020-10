Editoria: a Roma apre "Insieme", festival del libro che riunisce tre eventi letterari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno dell'Auditorium infatti sono in programma numerosi incontri con gli autori ai quali parteciperanno nomi di spicco del panorama letterario italiano, come Edoardo Albinati, Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio, Rossana Campo, Antonio Pennacchi, Cristina Comencini, Riccardo Falcinelli. Si chiude domenica con Francesco De Gregori che presenta il volume "Francesco De Gregori. I testi. La storia delle canzoni di Enrico Deregibus". Al Colosseo, invece, nei quattro giorni saranno allestiti percorsi con installazioni, spettacoli teatrali, performance artistiche e musicali, letture dal vivo. Tra gli ospiti più attesi il premio nobel Wole Soyinka. "Questa manifestazione è un segno di speranza e di rinascita in un momento molto complicato nella vita del Paese e in cui siamo ancora in piena lotta contro la pandemia - ha detto l'assessore regionale Orneli -. Sta ripartendo tutta l'industria culturale e il libro è uno dei settori più importanti in Italia e in Europa. È significativo che i tre principali eventi letterari di Roma si siano voluti unire per costruire un format che, in totale sicurezza, fa ripartire un settore che ha subito profondamente le conseguenze della crisi Covid". (Rer)