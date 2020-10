Tivoli: sindacati, cordoglio alla famiglia e appello a istituzioni per osservanza regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil Roma e Lazio, la Cisl Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio, in una nota dichiarano: "Aveva solo 42 anni l'operaio precipitato ieri, a Tivoli, dal tetto di un capannone industriale. E non è più tornato a casa. L'ennesima tragedia sul lavoro, l'ennesimo lavoratore che, uscito da casa al mattino, non è più tornato". "Il volo di 10 metri di altezza - aggiungono i sindacati - gli è stato fatale e a nulla sono serviti i soccorsi arrivati sul posto. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dell'Ispettorato del lavoro della Asl Roma 5 e gli inquirenti dovranno fare luce sulle cause del fatale incidente. Bisognerà capire, innanzitutto, se sono state seguite tutte le regole e le disposizioni di sicurezza previste in questi casi, ma certo è che, oltre a stringerci al dolore e al cordoglio dei familiari dell'operaio, dobbiamo lanciare l'ennesimo appello alle istituzioni per contrastare l'inosservanza delle regole di sicurezza sul lavoro. Perché parlare di tragica fatalità, in questi casi, non deve esistere. Non può più esistere. È il momento di dire basta e farlo con atti concreti". (Com)