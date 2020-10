Editoria: assessore Lazio, a breve incontro con pmi settore per internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la chiusura di "Insieme: lettori, autori, editori" è previsto un incontro tra la Regione Lazio e le piccole e medie case editrici del territorio per ragionare sull'internazionalizzazione dell'editoria locale. A riferirlo, in occasione dell'apertura del festival "Insieme: lettori, autori, editori" all'Auditorium parco della musica di Roma è stato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Paolo Orneli. "L'impegno che abbiamo preso con gli organizzatori di questa manifestazione - ha detto Orneli - è di vederci subito alla fine dell'evento, in un appuntamento digitale con tutte le case editrici del Lazio, per strutturare una nuova e rinnovata azione di internazionalizzazione. Il futuro - ha aggiunto - è aiutare queste piccole case editrici a crescere e internazionalizzarsi, anche attraverso lo scouting di nuovi talenti, perché sono gemme preziose nel sistema produttivo del nostro territorio". Orneli poi ha ricordato che "come Regione Lazio vogliamo rafforzare ancora di più le azioni che in questi anni abbiamo messo in campo, sostenendo manifestazioni come questa ma anche l'innovazione. Mi riferisco ai bandi con cui abbiamo favorito l'innovazione digitale delle librerie di Roma o a quelli a sostegno delle loro attività. O ancora alle azioni per l'internazionalizzazione delle case editrici: abbiamo già fatto due edizioni di un bando con cui abbiamo tradotto più di cento titoli delle case editrici del Lazio". (Rer)