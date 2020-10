Tivoli: Acli Roma, vicini alla famiglia dell’operaio morto, necessaria maggiore sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia dell’operaio moro ieri in un incidente sul lavoro. La nostra associazione da sempre si batte affinché venga tutelata soprattutto la sicurezza dei lavoratori per evitare che ogni giorno le cronache riportino dell’ennesima morte bianca che rappresenta una sconfitta per tutta la collettività". È quanto dichiarano in una nota i circoli Acli di Guidonia e Tivoli in merito alla morte di un operaio di 42 anni ieri a Tivoli in un incidente sul lavoro. "Confidiamo – aggiungono – anche sulla Magistratura affinché faccia luce sulle causa di questa grande tragedia". (Com)