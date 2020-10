Ue: si apre Consiglio europeo su Turchia, Cina, Bielorussia, Nagorno Karabakh e caso Navalnyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in merito alle relazioni con la Turchia ha spiegato che "tutte le opzioni saranno sul tavolo", includendo quindi anche le sanzioni. Un tema, questo, che nella cena di stasera i Ventisette sono chiamati a sciogliere dopo che al Consiglio Affari esteri dell'Ue dello scorso 21 settembre non si è raggiunta l'unanimità per imporre sanzioni alla Bielorussia a seguito del no di Cipro, che non accetta le sanzioni contro Minsk fino a quando l'Ue non farà altrettanto contro Ankara. "Un problema politico ad alto voltaggio che il Consiglio europeo dovrà risolvere", aveva sottolineato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, nella conferenza stampa dopo quella riunione dei ministri degli Affari esteri. Lanciando quindi la palla ai Ventisette. (segue) (Beb)