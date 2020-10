Ue: si apre Consiglio europeo su Turchia, Cina, Bielorussia, Nagorno Karabakh e caso Navalnyi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo di oggi anche le relazioni con Pechino, con le preoccupazioni per la situazione ad Hong Kong in particolare; l'avvelenamento di Alexei Navalny, con la richiesta di una inchiesta internazionale; la situazione in Bielorussia, con il rifiuto da parte dell'Ue del risultato elettorale del 9 agosto e la ferma condanna alle violenze contro i manifestanti pacifici, e l'escalation in Nagorno Karabakh che per l'Ue va disinnescata quanto prima. Nella giornata di domani, invece, il Consiglio europeo esaminerà in che modo approfondire e rafforzare il mercato unico, sviluppare una politica industriale più ambiziosa e portare avanti con decisione la trasformazione digitale. I leader dell'Ue si concentreranno su come tornare quanto prima a un mercato unico pienamente funzionante, rendere le industrie dell'Ue più competitive a livello mondiale e aumentare la loro autonomia, accelerare la transizione digitale.Il prossimo appuntamento per i Ventisette è tra due settimane esatte, con un altro Vertice, questa volta non straordinario, il 15 e il 16 ottobre. (Beb)