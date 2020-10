© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui vaccini antinfluenzali le Regioni "hanno fatto uno sforzo enorme che è consistito in un aumento del 70 per cento rispetto all'anno scorso. Dobbiamo risolvere nel più breve tempo possibile in condivisione con le Regioni la questione della farmacie. Ci sono le condizioni". Lo ha detto questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone). (Rin)