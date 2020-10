Ue: Sabatini (Abi) su Recovery fund, serve un progetto per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) ritiene che sia necessario a monte un progetto per l'Italia, un disegno organico che guidi la formulazione, in parallelo, dell'indirizzo politico nazionale delineato nella legge di bilancio e dei piani di investimento delle risorse attinte dai programmi europei. Così il direttore generale dell'Agenzia bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, audito oggi davanti alle commissioni Bilancio e Attività produttive al Senato sul Recovery plan. "Auspichiamo un piano che non sia una semplice lista di programmi da finanziare, ma un disegno coerente e organico volto alla crescita e all'occupazione, concentrato su pochi filoni a loro volta declinati in investimenti coerenti e sinergici", ha spiegato, aggiungendo che ciò è coerente con quanto chiesto dalla Commissione europea che ha definito il quadro per la richiesta e l'erogazione delle misure previste dal Next Generation Eu. "In particolare, con la necessità di presentare un piano di riforme sostanziali, credibili e coerenti che indichi per gli Stati membri obiettivi quantificabili, tempistiche e risultati intermedi da sottoporre a verifica periodica in relazione alle erogazioni dei fondi europei", ha detto. (Ems)