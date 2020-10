Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), Lamorgese chiarisca su presunti casi al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni, in una nota, afferma: "chiedo che si effettuino controlli e trasparenza nei palazzi del ministero dell'Interno. Le dichiarazioni rese in una nota radio della capitale da parte di sedicenti dipendenti del ministero dell'interno, destano preoccupazione e sgomento. Il ministro Lamorgese chiarisca entro oggi e smentisca le gravi affermazioni che sostengono ci sia la presenza di malati covid dentro i palazzi ministeriali, con dirigenti che pretendono omertà dai dipendenti. Il Covid ha messo in ginocchio famiglie e imprese e per loro pretendo verità dal ministero dell'interno". (com)