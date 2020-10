Russia: sindaco di Mosca ordina telelavoro per il 30 per cento dei dipendenti privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese della città di Mosca dovranno trasferire almeno il 30 per cento dei dipendenti a modalità di lavoro a distanza a partire dal 5 ottobre. È quanto contenuto nell'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Mosca Sergej Sobyanin. "Per i datori di lavoro che operano nella città di Mosca, dal 5 ottobre 2020 al 28 ottobre 2020, è necessario il trasferimento dei dipendenti al lavoro a distanza. Almeno il 30 per cento dei dipendenti", si legge nel documento. Tutti i dipendenti di età superiore ai 65 anni, nonché i cittadini con malattie pregresse il cui elenco è determinato dal Dipartimento della sanità di Mosca, dovrebbero essere trasferiti al lavoro in remoto, ad eccezione di quelli "la cui presenza sul posto di lavoro è fondamentale per il funzionamento delle organizzazioni e degli imprenditori individuali". (Rum)