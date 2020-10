'Ndrangheta: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro a esponente cosca Piromalli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dalla Dda di Reggio Calabria ha interessato la provincia di Reggio Calabria e la città di Roma Capitale. Il raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri, coadiuvato in fase esecutiva dal comando provinciale di Reggio Calabria, ha sequestrato imprese agricole attive nel comune di Gioia Tauro, con un patrimonio aziendale ed un volume d’affari annuo di circa 200 mila euro; 4 immobili (tra cui 3 abitazioni, 1 terreno agricolo) siti nei comuni di gioia tauro e roma, con un valore stimato di circa 600 mila euro; 2 immobili (1 deposito ed 1 terreno edificabile su cui era già stata programmata una lottizzazione immobiliare) acquisiti mediante usura in danno di due cittadini di gioia tauro, con un valore stimato di circa 700 mila euro. L’attività d’indagine patrimoniale è stata avviata a seguito dell’esecuzione dell’operazione “Provvidenza”, avvenuta tra il gennaio ed il febbraio 2017, che ha portato alla disarticolazione della cosca Piromalli ed all’arresto dei propri esponenti apicali, tra cui anche Girolamo Mazzaferro, risultato, secondo gli inquirenti direttamente collegato ai fratelli Gioacchino Piromalli cl. ’34, Antonio cl. ’39 e Giuseppe cl. ’45. Negli ultimi anni Mazzaferro avrebbe assunto una posizione di responsabilità in seno all’organizzazione, avendo "un raccordo diretto con i fratelli Piromalli, interloquendo con i rappresentanti di diverse cosche della tirrenica (Alvaro e Crea su tutte) e divenendo il più qualificato punto di riferimento criminale dell’organizzazione sul territorio", forte della posizione di rilievo ha acquisito nell'ambito criminale della marina di Gioia Tauro, mediante usura in danno di due cittadini gioiesi, un deposito e un terreno edificabile su cui era stata già pianificata una lottizzazione immobiliare. (Ren)