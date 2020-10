Calcio: Speranza, rispettare regole Cts su partecipazione pubblico, ora priorità è scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai cronisti che gli chiedevano se fermerebbe il campionato di calcio, il ministro della Salute Roberto Speranza ha risposto: "Bella domanda. Penso che ci sono dei protocolli che dobbiamo rispettare. Abbiamo regole rigorose che ci hanno consentito di farlo ripartire il campionato. Ho una posizione molto rigida sulla partecipazione del pubblico, rispetto alla quale le indicazioni del Cts devono essere rispettare da tutti". Speranza lo ha chiarito questa mattina quando si è recato in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone). "Ma in questo momento la priorità sono le scuole, non sono gli stadi", ha ammonito. (Rin)