Romania: elezioni locali, indagini per presunte frodi elettorali a Bucarest (2)

- I risultati parziali delle amministrative, svoltesi domenica 27 settembre in Romania, prospettano importanti cambiamenti nella gestione dei capoluoghi e degli enti locali del paese. I dati parziali presentati dall'Ufficio elettorale centrale confermano a Bucarest la vittoria del candidato indipendente Nicusor Dan, sostenuto dal Pnl e dall'Alleanza Usr-Plus, che dovrebbe diventare nuovo sindaco della capitale della Romania grazie a circa il 43 per cento dei consensi. La sua sfidante, la sindaca socialdemocratica uscente, Gabriela Firea viene indicata quasi al 38 per cento. Anche se la lista degli eletti locali ha subito modifiche rispetto a quattro anni fa, sia i liberali che i socialdemocratici si ritengono vincitori. (segue) (Rob)