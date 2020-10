Romania: elezioni locali, indagini per presunte frodi elettorali a Bucarest (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha salutato "la vittoria" della destra sostenendo che il Pnl è diventato il più grande partito in Romania. Il presidente si è congratulato, in ugual misura, con l'Alleanza Usr-Plus, un partito giovane, il cui elettorato, in generale scontento dei partiti parlamentari, si è presentato in gran numero al voto, affidandogli comuni importanti come quelli di Timișoara (ovest del paese), Brasov (centro del paese) o Bacau (est del paese). "I romeni hanno votato per una direzione nuova, del buonsenso, del rispetto per i cittadini e per la democrazia. La gente desidera comunità gestite da leader competenti, che mantengono le promesse e che si assumono la responsabilità per quanto fosse difficile, a prescindere dalle circostanze. La pubblica amministrazione va ricostruita su dei pilastri fondamentali come la trasparenza, l'integrità, la professionalità, tutti subordinati ad un unico principio fondamentale: l'interesse pubblico", ha detto il capo dello Stato romeno. (segue) (Rob)