Romania: elezioni locali, indagini per presunte frodi elettorali a Bucarest (4)

- Dal punto di vista numerico, i risultati ottenuti dai socialdemocratici non sono tuttavia da ignorare: il Psd guiderà infatti 20 dei 41 consigli provinciali, quasi 1.500 comuni su un numero totale di circa 3.200. Alla luce di ciò, il presidente del Psd, Marcel Ciolacu, ha sostenuto il primato del suo partito. "Restiamo il maggiore partito in Romania. Il processo di ricostruzione interna ha dato risultati in questo momento. Il Partito socialdemocratico deve aprirsi. Le persone che hanno ricoperto a lungo certi incarichi pubblici, a prescindere dal partito di cui facevano parte, Psd o Pnl, sono state punite dai romeni. I cittadini hanno sempre ragione", ha detto Ciolacu. La partita tra Pnl e Psd è quindi ancora piuttosto aperta e potrebbe essere definita in maniera netta solamente dopo il voto del 6 dicembre per le elezioni parlamentari. (Rob)