Energia: Danimarca concede autorizzazione a Nord Stream 2 AG per funzionamento del gasdotto

- L'Agenzia danese per l'energia (Dea) ha rilasciato all'operatore Nord Stream 2 AG un permesso per la gestione del gasdotto sulla piattaforma continentale del paese. Lo ha annunciato l'ufficio stampa dell'Agenzia. L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di una serie di condizioni di funzionamento sicuro del gasdotto. "A Nord Stream 2 AG è stato concesso un permesso di esercizio per i gasdotti Nord Stream 2 sulla piattaforma continentale danese. Il permesso è stato concesso a una serie di condizioni", ha detto l'agenzia in un comunicato stampa. Le condizioni dovrebbero garantire il funzionamento sicuro del gasdotto, che viene costruito per trasportare il gas russo in Europa attraverso il Mar Baltico. (Rum)