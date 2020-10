© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le risorse in arrivò grazie al Recovery fund, gli investimenti "si potranno portare per alcuni anni sopra il 4 per cento del Pil" che vorrebbe dire "raddoppiarli". Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del "Festival delle città" che si svolge a Roma. (Rin)