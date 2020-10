Speciale energia: Stampa (Saipem), lavoriamo per cambiamento e per una produzione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Saipem lavoriamo per rendere possibile un cambiamento affinché si produca l’energia in maniera sostenibile: intendiamo giocare un ruolo chiave come fornitore globale di soluzioni tecnologiche, soprattutto nelle energie rinnovabili e in particolare nella installazione di campi eolici offshore, nel solare flottante e nella cattura e stoccaggio della Co2, oltre che in alcune tecnologie di più avanzata concezione come la produzione di idrogeno blu o green, lo sfruttamento del moto ondoso e delle maree e la cattura del vento d’alta quota. Queste le parole di Marco Stampa, sustainability manager di Saipem, intervenuto in modalità remota al Salone della Csr e dell’innovazione sociale presso la Bocconi di Milano, parlando del posizionamento della società sul tema del cambiamento climatico e della transizione energetica. "Saipem, che ha queste importanti capacità tecnologiche, progettuali e realizzative e ha già oggi un portafoglio ordini per oltre il 70 per cento sganciato dal ciclo del petrolio, intende pertanto cogliere tutte le opportunità offerte dalla transizione energetica e dagli investimenti dei nostri clienti nella decarbonizzazione e in particolare nelle energie rinnovabili”, ha detto, sottolineando che in questo nuovo scenario energetico Saipem può giocare un ruolo "da vero protagonista in quanto in grado di realizzare per le compagnie energetiche, in tutta sicurezza, sia la progettazione, il design e l’ingegneria di impianti concepiti per un business sostenibile che la costruzione e l’installazione degli stessi”. (Com)